Анкара, , 20:16 — REGNUM Ордер на арест криминального авторитета Седата Пекера, бежавшего из Турции, выписан турецкой генпрокуратурой, передаёт 27 мая NTV.

Назвав Пекера «беглецом», турецкое надзорное ведомство обвинило его в причастности к деятельности одной из ОПГ. Телеканал привёл также высказывание Пекера, бежавшего в ОАЭ: представитель криминального мира сказал, что на родину не поедет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пекер, полтора года назад покинувший Турцию, дистанционно обвиняет турецкие власти в связях с мафией.

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