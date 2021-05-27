Вашингтон, , 21:49 — REGNUM Компанию Илона Маска SpaceX раскритиковали за огромное количество выведенных на орбиту спутников связи Starlink. Спутниковый оператор Viasat потребовал от Федеральной комиссии по связи (FCC) США запретить дальнейший запуск спутников, сообщает SpaceNews.

Viasat требует наложить запрет до тех пор, пока не будет проведена экологическая экспертиза аппаратов SpaceX. Компания утверждает, что в FCC не предусмотрели вред, который нанесет растущее количество спутников Starlink на окружающую среду.

Беспокойство также выразили астрономы, заявив, что огромное количество спутников Starlink мешает проведению наблюдений. Более того, в дальнейшем вышедшие из строя аппараты сильно увеличат количество космического мусора.

Отметим, по состоянию на данный момент SpaceX вывела на орбиту более 1700 аппаратов и планирует запустить еще тысячи.

Как сообщало ИА REGNUM, компания SpaceX неоднократно заявляла о намерении создать на орбите группировку из 12 тыс. космических аппаратов Starlink, обеспечивающих широкополосный доступ в интернет в любом районе планеты