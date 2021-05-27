Санкт-Петербург, , 20:32 — REGNUM Власти Петербурга предлагают кикшеринговым компаниям, сдающим в аренду электросамокаты, поскорее заняться саморегулированием, чтобы сократить количество несчастных случаев на улицах города и сделать передвижение по нему безопасным. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил заместитель председателя комитета по транспорту администрации Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков.

По его словам, бум электросамокатов случился в 2020 году, когда на рынок Петербурга вышли кикшеринговые компании. Новый способ передвижения очень понравился петербуржцам и гостям города. Однако отсутствие законодательной базы, регулирующей использование этого способа передвижения, привело к повсеместным нарушениям ПДД, а в некоторых случаях и к серьезным травмам.

«В настоящий момент в городе насчитывается как минимум восемь крупных компаний, которые предоставляют услуги кикшеринга. У них около 12,5 тыс. электросамокатов. Сейчас это быстрый и очень опасный «пешеход» из-за отсутствия норм регулирования», — отметил чиновник.

Он также уточнил, что власти Петербурга готовы к диалогу с компаниями, чтобы определить места стоянки самокатов и то, в каком количестве они могут находиться в одном месте. Что касается разработки законодательной базы, то это дело небыстрое, поэтому сами кикшеринговые компании должны сделать первый шаг к саморегулированию.

«Мне бы хотелось обратиться к кикшеринговым компаниям и сказать им, что пока законодательно не принято, а вопрос регулирования стоит очень остро, чтобы они обратились к вопросам безопасности, здравого смысла, приходили к нам в комитет по транспорту, и мы совместно всё обсуждали, принимали решения, чтобы наш город был безопасным и красивым и для пешеходов, и для водителей, и для велосипедистов», — подытожил Ваньчков.

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Напомним, эксперт Дмитрий Попов для урегулирования проблемы предложил допускать к управлению электросамокатами мощностью более 250 Вт только граждан с водительскими правами и только на проезжей части при условии использования шлема.

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