Токио, , 20:02 — REGNUM Sony завила, что уже в июне 2021 года она окупит затраты на производство PlayStation 5. Об этом 27 мая сообщал портал Screen Rant.

В очередном финансовом отчёте компания отметила, что несмотря на ситуацию дефицита консолей, спустя восемь месяцев после старта продаж PlayStation 5 начнёт приносить ей прибыль. Издание отметило, что в первом квартале 2021 года в мире было продано более, чем в два раза больше PlayStation 5 (2,83 млн ед.), чем Xbox Series X/S (1,31 млн ед.).

Ранее Sony заявила, что планирует продать в 2021 году 15 млн консолей нового поколения. Аналитики компании ожидают, что спрос на PlayStation 5 останется на том же уровне как минимум до середины 2022 года.

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