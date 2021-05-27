Екатеринбург, , 20:27 — REGNUM Полицейские возбудили уголовное дело на молодых людей, которые избили жителя Екатеринбурга прямо в центре города. Об этом сообщили журналистам в УМВД по городу.

Инцидент произошёл 22 апреля 2021 года в тёмное время суток у ТЦ «Антей». Заведено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»), передаёт «Е1».

Продолжается поиск нападавших. Момент нападения засняли жители близлежащих домов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге дали два года колонии общего режима мужчине, избившего врача скорой помощи.

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