Челябинск, , 19:53 — REGNUM Случаи неуставных отношений в армии всё ещё случаются, но уже стали редкостью. Об этом написала челябинский омбудсмен Юлия Сударенко после посещения танковой дивизии в Чебаркуле.

«Органы военной прокуратуры оперативно реагируют, не замалчивают подобные факты», — добавила уполномоченный.

Как сообщало ИА REGNUM, дивизию она посетила в связи со сведениями об избиении военнослужащих. Факт подтвердился. Военная прокуратура провела проверку и теперь по факту произошедшего могут возбудить уголовное дело.

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