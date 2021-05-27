Тюмень, , 19:51 — REGNUM В Тюмени утром 27 мая обнаружено под окнами многоэтажного дома на улице Пермякова тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Вызов поступил в 7:00 (5:00 мск). Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть пациента. Обстоятельства трагедии выясняют следователи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени днём ранее около 03:00 (01:00 мск) возле жилого, многоэтажного дома, расположенного по улице Николая Федорова обнаружено тело мужчины 1995 года рождения. По факту проводится доследственная проверка

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюмени возле многоэтажного дома обнаружено тело мужчины