ИА REGNUM, 27 мая 2021, 21:01 — REGNUM Весна 2021 года принесла в российские города новое веяние — начало массового распространения электросамокатов и сервисов по их прокату. В России первые подобные сервисы появились в 2018 году, пионером здесь, конечно же, была Москва. В последующие годы удешевление производства литий-ионных батарей и рост объемов их производства, а также массовое производство относительно надежных компактных электродвигателей позволили снизить цены на электросамокаты — сейчас вполне приличные модели стоят от 15 до 20 тысяч рублей. За последний год сервисы проката электросамокатов появились уже во многих крупных российских городах.
Электросамокат хорош всем — он компактен, его можно носить с собой, в том числе и в метрополитене и лифте, им легко управлять — каких-то специальных навыков не требуется, он прост в обращении — нужно лишь вовремя заряжать батареи и изредка смазывать подшипники, ну и, наконец, для передвижения на нем не нужно прикладывать физическую силу — электросамокат способен поднять своего владельца даже в гору. При этом современные бюджетные модели могут развивать скорость до 30 километров в час (более дорогие модели могут и 50 километров в час) и имеют запас хода на 20 километров без подзарядки.
Все это делает электросамокат довольно удобным средством передвижения в условиях города. Причем именно средством передвижения, а не просто развлекательной игрушкой. К этому делу быстро подключился бизнес — сервисы по прокату электросамокатов пошли в массы. В случае с прокатом пользователю не нужно думать ни о техническом состоянии электросамоката, ни о том, где его хранить, подзаряжать — просто заплатил небольшую сумму и воспользовался им только тогда, когда это необходимо.
Многие эксперты и урбанисты заговорили о том, что массовое распространение электросамокатов может частично решить транспортные проблемы крупных городов — электросамокат не занимает столько места, сколько автомобиль, от него нет вредных выбросов в атмосферу, да и скорость передвижения на нем подчас выше, чем на автомобиле и наземном общественном транспорте по городу.
Но все оказалось не так радужно — все более растущему числу электросамоктов просто нет места в российских городах. Транспортная городская инфраструктура исторически сложилась таким образом, что есть зоны для автомобилей и зоны для пешеходов, и ни в одну из этих зон электросамокат полноценно не вписывается.
По понятным причинам электросамокатчики сперва начали активно передвигаться по пешеходным дорожкам и тротуарам. И сразу же стали фиксировать случаи травматизма — электросамокатчики сбивают пешеходов.
В одном только Санкт-Петербурге за последние десять дней произошло несколько инцидентов с электросамокатами.
Так, 18 мая солист балетной труппы Мариинского театра, заслуженный артист Республики Северная Осетия — Алания Давид Залеев получил тяжелейшую травму в результате падения с электросамоката — артист в больнице в состоянии комы.
24 мая в центре Петербурга пьяный мужчина на электросамокате сбил ребенка и причинил ему травмы.
25 мая полиция Петербурга задержали 32-летнего горожанина, который на арендованном электросамокате сбил на тротуаре женщину, гулявшую с ребенком, и с места происшествия скрылся.
26 мая следователи СКР возбудили дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении руководства компании, предоставляющей в аренду электросамокаты. Дело завели после того, как как двое молодых людей на взятом в аренду самокате в самом центре Санкт-Петербурга сбили пешехода, а затем избили его.
Подобные случаи фиксируются во всех крупных городах страны. Есть случаи, когда автомобили сбивали электросамокаты на проезжей части. Кроме того, обозначилась проблема стихийных парковок шеринговых самокатов, например у станций метрополитена. Брошенные шеринговые электросамокаты мешают проходу пешеходов и работе коммунальщиков.
Поскольку таких инцидентов становится все больше, власти не могут не реагировать. Можно констатировать, что началась общественная дискуссия по вопросу регулирования использования электросамокатов в условиях города.
К примеру, в Новосибирске был проведен социологический опрос на тему «Самокаты в городе — удобны или опасны?». Он проходил на муниципальном портале города. 55,9% опрошенных опасаются ходить по тротуарам, так как их могут сбить; 50,6% сетуют, что езда на самокатах не регулируется законами; 40,9% опасаются выезда самокатов на проезжую часть.
В Ярославле депутаты городской думы обратили внимание на проблемы с безопасностью самокатов в центре города. По информации мэрии, шерингом самокатов в городе занимаются два юридических лица и один индивидуальный предприниматель. Никаких договоров с городскими властями у них нет. В мэрии отмечают, что регулирования деятельности электросамокатов в России нет. Практики упорядочивания движения электросамокатов в других регионах также на данный момент нет. По словам заместителя мэра Ярославля, было проведено уже три совещания по этому вопросу с представителями ГИБДД и владельцев самокатов. Как владельцы самокатов обяжут пользователей соблюдать ПДД, заммэра не уточнил. Видимо — никак, потому что никакого личного контакта система шеринга самокатов не предусматривает. Между тем в мэрии намерены продолжить «проведение совещаний для выработки общего подхода по размещению электросамокатов в городе Ярославле».
В других регионах в условиях отсутствия законодательной базы регулирования использования самокатов от размышлений перешли к действиям.
Так, в тесной и переполненной туристами Ялте в рамках борьбы с незаконным бизнесом по прокату электротранспорта изъято более 350 самокатов, сообщили в пресс-службе администрации города.
В Анапе городские власти были вынуждены ограничить въезд на городскую набережную велосипедов и электросамокатов после многочисленных жалоб со стороны жителей и отдыхающих.
В Екатеринбурге одна из сетей проката электросамокатов — Whoosh — решила ограничить скорость движения своих устройств в ряде мест города. Речь идет о том, что на некоторых участках электросамокат не сможет разогнаться быстрее 15 километров в час.
Общественная дискуссия по вопросу использования электросамокатов явно далека от завершения. Например, в Алтайском крае далеко не все считают, что использование электросамокатов нужно жестко регулировать, ведь тогда теряется сам смысл этого дешевого и удобного средства передвижения.
В том же Ярославле местный бизнесмен высказался в защиту электросамокатов, хотя и отметил, что общая культура взаимного уважения в России довольно низкая, а законодательство просто не успевает за техническим прогрессом.
Городской совет Новосибирска и мэрия города вплотную занялись проблемой электросамокатов. На 8-й сессии горсовета был рассмотрен вопрос о создании условий для безопасного использования электросамокатов, гироскутеров, моноколес и сигвеев. Как выразился первый заместитель председателя заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров, «эту вакханалию необходимо прекращать». Из горсовета Новосибирска было направлено обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой в наиболее короткие сроки рассмотреть возможность утверждения изменений в правила дорожного движения в части определения статуса участников дорожного движения, использующих электросамокаты, моноколёса, гироскутеры. Мэр города Анатолий Локоть заявил, что власти ведут переговоры с прокатчиками электросамокатов и, по всей видимости, пойдут по пути ограничений — использовать электросамокаты разрешат далеко не на всех улицах города.
Власти Санкт-Петербурга хотят сделать аренду электросамокатов доступной только по паспорту. Таким образом предполагается исключить использование мобильных средств передвижения несовершеннолетними.
В Башкирии проблему электросамокатов будут обсуждать на уровне Законодательного собрания республики. Власти констатируют, что в Уфе число гироскутеров, электросамокатов и велосипедов достигло критической массы, поэтому необходимо, где есть возможность, отделять эти потоки от пешеходов.
В Воронеже власти города вступили в диалог с прокатчиками электросамокатов и надеются, что удастся упорядочить их работу в интересах города и горожан.
Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов заявил, что самокатчики должны передвигаться в пешеходной зоне со скоростью потока. По его словам, это распространенная международная практика. Также Ликсутов отметил, что московский департамент транспорта направил в Минтранс РФ предложения по правилам управления электросамокатами.
В Казани власти решили ускорить процесс и уже разрабатывают правила использования самокатов. Возможно, это будут первые подобные правила в России.
В целом эксперты отмечают, что в законодательстве применительно к электросамокатам, конечно, есть пробелы и их надо устранять. В Правилах дорожного движения упоминание персонального электротранспорта отсутствует, в связи с чем возникает вопрос — считать ли электросамокат обычным самокатом (тогда его владелец должен передвигаться только по тротуарам) или же приравнять его к мопеду (тогда владельцы обязаны иметь права категории М, надевать шлем и соблюдать все правила для владельцев мопедов)?
Если рассуждать формально, то электросамокат, мощность электродвигателя которого более 250 ватт (а это практически все электросамокаты на рынке), по ПДД вполне можно приравнять к мопедам.
Согласно ПДД у мопеда следующее определение:
«Мопед — двух — или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам приравниваются квадроциклы, имеющие аналогичные технические характеристики».
Получается, что владельцы самокатов мощностью 250 ватт и меньше должны подчиняться правилам для пешеходов и передвигаться исключительно по пешеходным зонам, а владельцы более мощных электросамокатов должны иметь соответствующие права и экипировку и при этом передвигаться по проезжей части. Но уже сейчас понятно, что передвигаться на электросамокате по дорогам общего пользования, даже в некоторой защитной экипировке — это небезопасно. Кроме того контролировать, на каком именно электросамокате передвигается гражданин, практически невозможно.
В итоге даже в Министерстве внутренних дел России нет единой позиции по вопросу, приравнивать ли электросамокат к мопеду или нет — в разное время ведомство давало диаметрально противоположные ответы на соответствующий запрос.
К сожалению, в прошедшие десятилетия культура использования велосипедов в качестве средства передвижения по российским городам не получила широкого распространения. Соответственно в крупных городах так и не появилась разветвленная сеть велодорожек, которые бы сейчас очень пригодились для электросамокатчиков.