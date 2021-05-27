Санкт-Петербург, , 20:45 — REGNUM Только комплексный подход позволит решить проблему, возникшую из-за массового использования электросамокатов на тротуарах и дорогах Петербурга, из-за чего зачастую происходят несчастные случаи. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такое мнение высказал 27 мая юрист, исполнительный директор Северо-Западной ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехли» Герман Мойжес.

По его словам, в Петербурге и в России нет развитой инфраструктуры для движения не автомобильного транспорта, нет выделенных велосипедных полос, мало дорожных камер видеонаблюдения и не хватает многого другого. Кроме того, необходимо ужесточить меры воздействия за нарушение ПДД, а также научиться повсеместно соблюдать правила дорожного движения.

«Нужны велодорожки, выделенные полосы по которым велосипеды и электросамокаты с мотором менее 0,25 кВт могли бы передвигаться», — сказал эксперт. — Нужно ориентироваться на всех, но в первую очередь на пешеходов и маломобильные группы населения».

Напомним, власти Петербурга предлагают компаниям, сдающим в аренду электросамокаты, заняться саморегулированием, чтобы сократить количество несчастных случаев.

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В свою очередь эксперты предлагают допускать к управлению электросамокатами мощностью более 0,25 кВт только граждан с водительскими правами и только на проезжей части при использовании шлема.

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