Пекин, , 19:49 — REGNUM За четыре первых месяца текущего 2021 года общая прибыль ведущих предприятий промышленности в Китае увеличивалась быстрыми темпами, повторяя тренды восстановительного роста экономики. Об этом 27 мая сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, отмечая, что в сегменте предприятий с годовым доходом свыше 20 млн юаней размер прибыли составил 106% в годовом исчислении.

Отмечается, что в абсолютных цифрах речь идет о 2,59 трлн юаней, и по сравнению с показателями 2019 года он вырос почти на 50%. Средний темп роста за последние два года, по данным ГСУ, превысил 22%.

В стране уже второй год фиксируется восстановление объемов производственной деятельности, подкрепляемое улучшением работы крупных предприятий.