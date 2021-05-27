Берлин, , 19:48 — REGNUM Германия не исключает никаких санкционных мер в отношении Белоруссии после инцидента с самолётом Ryanair, включая возможный запрет на поставки российского газа через Белоруссию. Об этом заявил 27 мая министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, отвечая на вопросы журналистов в Лиссабоне.

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«Я не хочу сейчас исключать никаких вариантов, но необходимо провести соответствующие консультации, проанализировать информацию и оценить возможности, которые у нас есть», — сказал он.

Глава МИД Германии добавил, что действия, предпринятые белорусскими властями для задержания редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, «имеют террористические черты».

«Это настолько неприемлемо, что мы не можем ничего исключать», — сказал он.

Напомним, 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. По утверждению белорусских властей, необходимость в посадке авиалайнера была вызвана угрозой взрыва на борту, якобы поступившей от палестинского исламистского движения ХАМАС. Последние поспешили опровергнуть свою причастность к инциденту.

После приземления самолёта в Минске были задержаны находившиеся на борту белорусский оппозиционер Роман Протасевич и гражданка России Софья Сапега.