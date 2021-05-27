Ереван, , 19:48 — REGNUM Поездка и.о. главы военного ведомства Армении в Москву связана с развитием ситуации на границе с Азербайджаном, сообщает 27 мая пресс-служба президента Армении.

Визит в Москву и. о. министра обороны Армении Вашаршака Арутюняна нацелен на урегулирование проблем на армяно-азербайджанской границе.

«Президент Армении Армен Саркисян провел телефонный разговор с Арутюняном, находящимся в Москве. Стороны обсудили приграничную обстановку. Исполняющий обязанности главы Минобороны заявил, что его визит в Москву связан также с урегулированием создавшейся ситуации», — сообщает пресс-служба.

При этом Саркисян заявил о необходимости предпринять скорейшие усилия для освобождения шести армянских военнослужащих, плененных Азербайджаном на границе.

Как сообщало ИА REGNUM, одной из причин развития конфликтной ситуации на границе Армении и Азербайджана является неопределенность линий демаркации. Ни Ереван, ни Баку, с 1991 года не занимались этим вопросом.

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