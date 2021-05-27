Москва, , 19:48 — REGNUM К мирному решению приграничных конфликтов призвала российская сторона Армению и Азербайджан, сообщили 27 мая в пресс-службе МИД РФ.

Вопрос ситуации в Закавказье обсудили по телефону сегодня, 27 мая, заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко и спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар.

Излагая повестку переговоров, российское внешнеполитическое ведомство упомянуло обмен мнениями и оценками ситуации на границе Армении и Азербайджана и обсуждение хода урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе «в контексте работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ».

«С российской стороны подтверждён призыв к сторонам решать все возникающие проблемы мирным путём в ходе переговоров, — сообщили в МИД РФ. — Россия готова и дальше оказывать возможное содействие этому процессу».

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