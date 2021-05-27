Гуйчжоу, Китай, , 19:47 — REGNUM В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая введен в строй первый китайский центр данных американской IT-компании Apple. Об этом со ссылкой на провинциальные власти 27 мая сообщает Синьхуа, отмечая, что партнером Apple выступила компания Guizhou-cloud Big Data Industry, а сам центр открылся с 25 мая.

Строительство центра стало результатом соглашения Apple с властями провинции Гуйчжоу, которое было заключено в 2017 году. Инвестиционная составляющая проекта оценивается в 1 млрд долларов. Услуги iCloud будут предоставляться потребителям материкового Китая.

Новый центр повысит возможности пользователей в скорости доступа в Интернет и надежности обслуживания. Гуйчжоу является одним из лидеров среди регионов в индустрии больших данных; в ней уже работает ряд китайских отечественных IT-гигантов.