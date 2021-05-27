Хоршем, Великобритания, , 19:46 — REGNUM После выпуска финального обновления игры Total War: Three Kingdoms студия Creative Assembly приступила к работе над новым проектом. Об этом 27 мая сообщает журнал PC Gamer.

В описании к обновлению разработчики рассказали о том, чем они занимались на протяжении последних двух лет. Они также сообщили, что новый проект уже находится на стадии предпроизводства и отметили, что поделятся с геймерами информацией о нём сразу же, как только смогут.

Напомним, релиз стратегической игры Total War: Three Kingdoms состоялся 23 мая 2019 года. Она стала тринадцатой игрой популярной серии Creative Assembly.

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