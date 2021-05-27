Чебаркуль, Челябинская область, , 19:45 — REGNUM В танковой дивизии на территории Чеабркуля Челябинской области отмечены факты избиения солдат-срочников. Об этом в Facebook написала областной омбудсмен Юлия Сударенко.

Проверку по факту избиения военнослужащих из Пермского края она провела после обращения её местного коллеги Павла Микова. Также дивизию посетил военный прокурор Чебаркульского гарнизона Рустам Рахимов.

С несколькими военнослужащими Сударенко побеседовала наедине, «без людей в погонах». И они предельно откровенно рассказали ей об инцидента.

«Они подтвердили, что были факты физического и морального насилия со стороны одного из военнослужащего младшего командного состава», — сказала челябинский омбудсмен. И добавила, что военная прокуратура уже провела проверку и опросила свидетелей. Сейчас надзорное ведомство готовит материалы в следственные органы, чтобы уже там решили вопрос об уголовном преследовании.

«К счастью, все ребята здоровы, говорят, что служить им нравится и, кроме данного инцидента, никаких проблем и трудностей не испытывают», — подчеркнула Сударенко. И отметила, что будет активно следить за ходом расследования и держать ситуацию под пристальным контролем. Кроме того, солдатам она дала номер своего телефона, чтобы при необходимости те могли с ней связаться.