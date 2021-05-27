Вашингтон, , 21:47 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис 27 мая проведет встречу с двенадцатью компаниями и группами, включая Microsoft, Mastercard и The World Economic Forum, чтобы привлечь финансирование для помощи стран «Северного треугольника», сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Президент США Джо Байден поручил Харрис решение миграционных проблем. Так, первая женщина-вице-президент поддерживает контакты с Мексикой и странами Центральной Америки в вопросе пресечения незаконных миграционных потоков на южной границе страны.

Во время встречи в четверг Харрис призовет бизнесменов сделать «новое и значительное пожертвование» ради восстановления экономики стран «Северного треугольника» и снижения роста иммиграции из этих регионов в США, сообщили источники в Белом доме.

ИА REGNUM напоминает, многие осуждают Харрис за то, что она ни разу не выступила на пресс-конференции с тех пор, как 64 дня назад возглавила урегулирование миграционного кризиса на южной границе. Она также до сих пор не посетила американо-мексиканскую границу, где губернаторы Техаса и Аризоны объявили чрезвычайное положение по причине ошеломляющего роста нелегальной иммиграции. Губернаторы призвали федеральное правительство прийти на помощь, но никакого ответа не получили.

Отметим, в «Северный треугольник» входят Гватемала, Сальвадор и Гондурас. В последние годы больше всего мигрантов прибывали в США именно из этих стран.