Кострома, , 07:31 — REGNUM В городской больнице Костромы днём 27 мая побывали следователи и представители федеральной службы безопасности. Об этом ИА REGNUM на условиях анонимности сообщили источники в правоохранительных ведомствах региона.

Больница Https://www.gb1-kostroma.ru

По словам очевидцев, силовики опечатали несколько помещений в больнице. Часть персонала учреждения после этого отправили домой.

По неофициальной информации, визит следователей и ФСБ связан с расследованием уголовного дела. В отношении кого проводится расследование, пока не сообщается.

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