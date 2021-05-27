Вашингтон, , 19:33 — REGNUM Роджер Крейг Смит, с 2010 года озвучивавший ежа Соника в англоязычных версиях видеоигр SEGA, объявил, что он вернётся к роли. Об этом 27 мая сообщает портал GamesRadar.

Актёр отметил, что не может найти слова, чтобы выразить благодарность людям, работающим над играми про Соника, и сообществу поклонников франшизы.

«Я официально снова озвучиваю #SonicTheHedgehog в играх», — написал Смит на своей twitter-странице, добавив, что он не может дождаться того момента, когда геймеры увидят, над чем работает команда проекта.

https://twitter.com/RogerCraigSmith/status/1397582815873490944

Напомним, в январе 2021 года Роджер Крейг Смит объявил, что прощается с ролью Соника. Тогда актёр не объяснил причины произошедшего. Некоторые СМИ высказали предположение, что SEGA, отмечающая 30-летие франшизы, решила внести в неё обновления.

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