Москва, 27 мая 2021, 19:30 — REGNUM Об успехах, достигнутых Россией в сфере производства военных самолётов и вертолётов, упомянул президент страны Владимир Путин 27 мая на совещании с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК.
Глава государства отметил, что в стране техническая исправность сверхтяжёлых транспортных самолётов Ан-124 поддерживается с использованием российских комплектующих.
Однако при этом армии нужно больше военно-транспортных самолётов и вертолётов, добавил президент России.
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