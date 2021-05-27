Москва, , 19:30 — REGNUM Об успехах, достигнутых Россией в сфере производства военных самолётов и вертолётов, упомянул президент страны Владимир Путин 27 мая на совещании с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК.

Глава государства отметил, что в стране техническая исправность сверхтяжёлых транспортных самолётов Ан-124 поддерживается с использованием российских комплектующих.

Владимир Путин «Завершаются государственные испытания лёгкого «транспортника» Ил-112В, в текущем году запланирована поставка двух таких самолётов. Возобновляется производство Ил-76 на новой технологической основе. До конца года в войска должны быть переданы пять серийных самолётов Ил-76МД-90А».

Однако при этом армии нужно больше военно-транспортных самолётов и вертолётов, добавил президент России.

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