Киев, , 19:28 — REGNUM Верховная рада Украины может обратиться к международным организациям и главам государств с призывом признать Белоруссию и «режим Александра Лукашенко» угрозой международной безопасности, сообщает 27 мая сайт украинского парламента.

«Утвердить обращение Верховной рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейской комиссии, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО, правительствам и парламентам стран мира о признании режима Лукашенко в Республике Беларусь представляющим угрозу международной безопасности», — указано в тексте опубликованного документа.

При этом проект постановления предлагает решительно осудить белорусские власти за инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair и задержание организатора экстремистского Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Напомним, Telegram-канал NEXTA публиковал многочисленные призывы к совершению нападений на правоохранителей, взрывов и иных терактов в Белоруссии, инструкции по изготовлению взрывных устройств и горючих смесей. Кроме того, Протасевич участвовал в карательной военной операции Киева против Донбасса в составе нацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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