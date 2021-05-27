Москва, 27 мая 2021, 19:23 — REGNUM Российские вооружённые силы должны быть эффективными и при этом компактными, заявил 27 мая президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК.
Говоря о развитии военно-транспортной авиации ВКС РФ, глава государства отметил, что очень важны мобильность войск и возможность их быстрой переброски на большие расстояния.
Указав на важность авиации в проведении десантных операций, президент сказал, что российской армии необходимо «достаточное количество военно-транспортных самолётов и тяжёлых вертолётов».
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