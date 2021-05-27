Рим, , 19:20 — REGNUM Итальянский специалист Массимилиано Аллегри в ближайшее время может вернуться на пост главного тренера туринского «Ювентуса». Об этом объявят в ближайшие часы. Об этом 27 мая сообщил журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что руководство «Ювентуса» намерено отправить в отставку Андреа Пирло за неудовлетворительные результаты. По итогам прошедшего сезона «Ювентус», набрав 78 очков, занял четвертую позицию в турнирной таблице Серии А. В Лиге Чемпионов «Ювентус» вылетел на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от «Порту» по правилу выездных голов (2:1, 3:2).

Массимилиано Аллегри уже тренировал «Ювентус» в период с 2014 по 2019 годы. Под руководством Аллегри туринская команда выигрывала четыре «золотых дубля» подряд.