Тюмень, , 19:17 — REGNUM Тюменка обвиняется в хищении пособий и регионального маткапитала на сумму более 360 тыс. рублей с использованием поддельных документов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Установлено, что 37-летняя обвиняемая в мае 2020 года приобрела поддельное свидетельство о рождении ребёнка. Затем она через МФЦ обратилась за получением пособий и регионального материнского капитала. Ей было выплачено более 360 тысяч бюджетных рублей.

Женщина обвиняется по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).