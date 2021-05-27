Москва, , 19:14 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за период с 17 по 24 мая выросла на пять копеек и достигла 47,76 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дизельное топливо за этот период также подорожало на три копейки — до 49,60 рубля за литр.

По состоянию на 21 мая средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составила 45,07 рубля, марки Аи-95 — 48,69 рубля, марки Аи-98 — 55,37 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 32 региональных центрах. Наиболее значительно он подорожалв Хабаровске — на 0,9%, Биробиджане — на 0,6%. Снижение цен отмечено в Севастополе — на 0,3%.

В Москве бензин за неделю подорожал на 0,2%, в Санкт-Петербурге цены в среднем не изменились.