Вашингтон, , 19:32 — REGNUM Основатель компании Microsoft и филантроп Билл Гейтс попал под прицел СМИ после объявления о разводе с Мелиндой Гейтс. После объявления Гейтс снова стал объектом пристального внимания, так как выяснилось, что он в прошлом приставал к своим сотрудницам. Расследование данного инцидента привело к его уходу из Microsoft в 2020 году, сообщает 27 мая Reuters.

Последним поводом для СМИ поднять шум стала ситуация с компанией Cascade Investment, которая управляет активами Гейтса и его благотворительного фонда. По данным многочисленных источников The New York Times, глава компании Майкл Ларсон злоупотребил рабочим положением и «совершил ряд нарушений». Сам Ларсон частично признал свою вину.

Такая внезапная информация может подорвать авторитет Билла Гейтса в фонде, отмечает издание.

Напомним, Билл и Мелинда заявили, что развод не повлияет на их совместную работу в благотворительном фонде, который является крупнейшим благотворительным частным фондом в США, его активы составляют около 50,7 млрд долларов.