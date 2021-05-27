Москва, , 19:11 — REGNUM На предварительное голосование «Единой России» зарегистрировались более 7 млн избирателей. Заявки на участие в голосовании принимаются до 28 мая.

С момента старта процедуры 24 мая количество избирателей выросло более чем на миллион. Лидерами остаются Москва и Свердловская область (639 и 359 тысяч соответственно), Краснодарский край — 344 тысячи человек, Московская область (почти 268 тысяч) и Санкт-Петербург (252 тысячи).

В Уральском федеральном округе 9% от общего количества избирателей намерены принять участие в предварительном голосовании «Единой России». В Центральном и Приволжском — порядка 7%, около 6% — в Северо-Западном и Южном. Количество зарегистрированных избирателей в целом по стране приближается к 7% от общефедерального.

Высокие показатели демонстрируют Республика Тыва (более 21% от общего числа избирателей региона выразили желание проголосовать за кандидатов «Единой России»), Чувашская Республика (почти 20%) и Тамбовская область (около 16%).

Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов — ещё и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня. «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.

Всего за три дня в предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 3,7 млн человек по всей стране.

Свой выбор уже сделали больше половины от зарегистрированных на данный момент избирателей, сообщил журналистам заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Сергей Перминов.

«Итоги уникальные. У нас по-прежнему есть пятерка регионов-лидеров. Это Свердловская область (более 231 тысяч проголосовавших), город Москва (181 тысяч), Московская область (172 тысяч), Краснодарский край (почти 148 тысяч). К ним добавилась Оренбургская область — там почти 109 тысяч проголосовавших», — рассказал Сергей Перминов.

Он отметил, что количество голосующих избирателей увеличивается с каждым днем и напомнил, что регистрация выборщиков продолжится до 28 мая включительно.

В последний день голосования, 30 мая, дополнительно к электронному голосованию жителям почти половины регионов будет доступен очный формат волеизъявления, сообщил Сергей Перминов.

«Я хотел бы еще раз сказать всем огромное спасибо, тем, кто проявил свою активную гражданскую позицию и пригласить всех, кто не успел зарегистрироваться, обязательно принять участие в этом смелом проекте и определить своего кандидата. Ну, а тех, кто не захочет воспользоваться электронной платформой, прийти и отдать свое предпочтение на избирательные участки тех регионов, где они будут открыты как в обычные дни голосования», — заключил заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия».

Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая в электронном формате по всей стране, а в 42 регионах — еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги предварительного голосования будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня. «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.