Новокузнецк, Кемеровская область, , 19:05 — REGNUM Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил, что в городе возникли серьёзные проблемы с «зайцами». Сейчас власти решают, как можно компенсировать убытки, причинённые безбилетниками.

«Штраф у нас составляет всего 500 рублей, раньше был 100. Я предлагаю сделать 5 000 рублей. Мы могли бы это сделать в Новокузнецке, но я до сих пор испытываю своё терпение»,— цитирует сайт A42.ru Кузнецова.

Глава города отметил, что «заплатили 300 миллионов, наняли кондукторов, а над кондукторами надо брать ещё то же самое количество контрольно-ревизионных офицеров и снова им платить».

«Давайте мы с вами договоримся: мы с вами начинаем платить за проезд, заканчиваем эту психоделическую тему противостояния «не хочу и не плачу». Нужно просто отнестись по-нормальному: 20 рублей — это не большая сумма», — считает мэр.

Кузнецов уточнил, есть ещё способ покрыть убытки — поднять стоимость проезда, но это. по его словам, вызовет социальный конфликт, поэтому власти заняли выжидательную позицию.