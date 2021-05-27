Санкт-Петербург, , 19:25 — REGNUM Чтобы сократить количество происшествий с электросамокатами, в России необходимо ввести четкую маркировку этих транспортных средств, тем более всё необходимое для этого уже прописано в законах. Как передает корреспондент ИА REGNUM, так считает эксперт рабочей группы при правительстве РФ по регуляторной гильотине в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Катание на самокате Дарья Драй © ИА REGNUM

По его мнению, электросамокатами мощностью более 0,25 кВт можно управлять только лицам с водительскими удостоверениями, в шлемах, и ездить только по проезжей части, вместе с другими транспортными средствами.

По словам эксперта, первая попытка урегулировать использование электросамокатов в российском законодательстве была предпринята на рубеже 2018−2019 годов. Тогда Минтранс РФ внес правки в ПДД, но они получили отрицательное заключение. Произошло это из-за того, что министерство пыталось не урегулировать использование электросамокатов, а «узаконить тот бардак, который существовал к моменту, к которому эти поправки входили». Например, в Кодексе об административных правонарушениях РФ отсутствовало понятие субъекта — лица, управляющего средством индивидуальной мобильности.

«Те кто говорят, что пользователи, в том числе электросамокатов, являются пешеходами, грубо зомбируют население, пользуясь тем, что в пункте 1.2 ПДД в термине «пешеход» идет указание на то, что пешеход передвигается на роликовых коньках, самокатах и иных аналогичных средствах («К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства», — прим. ред.). При этом мы хорошо знаем, что Правила дорожного движения в нынешнем состоянии — дырявый правовой дуршлаг, в котором используется огромное количество субъектных терминов, фраз и понятий, которые не находят подтверждения», — отметил эксперт.

Попов уточнил, что когда правила говорят «иные аналогичные средства», они не определяют принцип аналогии. Например, если взять обычный самокат и прикрепить к нему моторчик от электропилы, по мощности до мопеда он не дотянет, как и не будет велосипедом и, таким образом, данное средство передвижения выйдет из всех понятийных форм.

«Говорить о том, что водитель самоката в любой его мощности является пешеходом, неправомерно. Я готов признать, что можно пока что думать, что электросамокат до 250 кВт — велосипед. Потому что в описании велосипеда указывается: двухколесное транспортное средство, приводимое в движение мускульной энергией лиц, находящихся на нем, преимущественно педалями, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт (автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч, — прим. ред.)», — указал спикер.

При этом Дмитрий Попов напомнил о существовании 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в части 20 статьи 25 которого уточняется, что «классификация транспортных средств и их самоходных шасси определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании».

«А нашим основным федеральным документом по техническому регулированию является Технический регламент Таможенного союза, который действует шесть лет, подписанный на три страны — Казахстан, Белоруссия, Россия, — добавил эксперт. — В приложении 1 пункта 1.1 в категории «мопеды» говорится, что это всё, что двигается с мотором, включая электрические, до 4 кВт <…>, а значит — шлем, водительское удостоверение и на проезжую часть», — подытожил специалист.

Таким образом, по мнению Дмитрия Попова, электросамокаты с двигателем мощностью до 0,25 кВт могут ездить по правилам велосипеда, а все, что мощнее — должны вести себя как мопеды.

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