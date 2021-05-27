Гавана, , 19:00 — REGNUM Обвинения из США в адрес Кубы, касающиеся недостаточной борьбы республики с терроризмом, несправедливы, заявил кубинский МИД 27 мая, пишет Granma.

Отметив, что Гавана «отвергает одностороннюю и избирательную практику США по включению стран в выдуманные списки», кубинский МИД назвал такую политику противозаконной и противоречащей «международному праву и Уставу ООН».

Кубинское внешнеполитическое ведомство добавило, что республика является «жертвой 713 террористических актов», причём большая их часть была организована и проплачена США. В результате этих атак погибли 3478 граждан Кубы, а человеческий и экономический ущерб от них оценивается в $181 млрд.

Кубинский МИД добавил, что Куба всегда заявляла о своей готовности сотрудничать с США по вопросам противодействия терроризму, а отказ от терроризма «в любых его формах и проявлениях» закреплён в Конституции республики.

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