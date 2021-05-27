Кемерово, , 18:54 — REGNUM Жители Кемерова жалуются в социальных сетях на большое количество мошки, которой стало особенно много за городом и на дачных участках. По словам преподавателя кафедры экологии и природопользования института биологии, экологии и природных ресурсов Кемеровского государственного университета профессора Николая Скалона, укусы этих насекомых очень болезненны, а для аллергиков даже опасны.

«Причина появления такого количества мошки, кровососов кроется в каких-то природных явления, которые, по моим сведениям, ещё не изучены. Многим животным свойственно колебание численности: неблагоприятный год — численность падает, потом благоприятный — возрастает, — рассказал Скалон редакции «Вести-Кузбасс». — Лет 30 назад в Кемерове мошки вообще не было, при этом была загрязнённая вода в той же Томи и ряде других водоемов. После того, как вода очистилась, появилась мошка — я думаю, это взаимосвязано. Причиной может быть солнечная активность, климатические особенности, перепады температур».

Он уточнил, мошка будет в течение всего тёплого времени года, но массовая численность — поздней весной и в начале лета.