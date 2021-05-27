Рыбинск, Ярославская область, , 18:54 — REGNUM Морской транспорт для перевозки боеприпасов «Геннадий Дмитриев» для ВМФ России спустят на воду 1 июня в Ярославской области, сообщает 27 мая пресс-служба Минобороны РФ.

Судно обеспечения построено на судостроительном заводе «Вымпел» в городе Рыбинск.

В военном ведомстве подчеркнули, что морской транспорт вооружения «Геннадий Дмитриев» проекта 20 360М стал самым большим судном, построенным за всю историю предприятия «Вымпел».

"Это самое большое судно, построенное за всю историю предприятия «Вымпел». О готовности спуска на воду судна главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову доложил заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин», — сообщает российское военное ведомство.

Морской транспорт назван в честь капитана 1-го ранга Геннадия Дмитриева, прошедшего путь от командира штурманской части малого противолодочного корабля до начальника отдела государственной приемки кораблей Главного командования ВМФ.

В церемонии спуска транспорта на воду примут участие его родственники.

Морской транспорт вооружения проекта 20 360М строился по заказу Министерства обороны РФ с 2017 года. Он предназначен для приема с причалов и передачи на суда и корабли специальных грузов в пунктах базирования и на открытом рейде.

Судно длиной 77 метров оснащено двумя грузовыми трюмами, площадкой для контейнеров, краном грузоподъемностью 20 тонн и вертолетной площадкой. Корпус морского транспорта усилен для выполнения задач во льдах.

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