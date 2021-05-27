Москва, , 18:51 — REGNUM 21-летний воспитанник московского ЦСКА Константин Марадишвили попал в сферу интересов двух итальянских клубов. В услугах российского спортсмена заинтересованы «Удинезе» и «Аталанта». При этом клубы пока не делали официальных предложений. Об этом 27 мая сообщил sport24.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги Константин Марадишвили принял участие в 26-ти матчах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. В рамках Лиги Европы на счету футболиста одна результативная передача в шести играх.

На данный момент портал transfermarkt оценивает Марадишвили в 2,5 миллиона евро. Текущее соглашение россиянина с «красно-синими» рассчитано до конца сезона 2024/25.

За «Аталанту» выступает экс-полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук, который перешел в итальянский клуб 4 сентября 2020 года за 14,5 миллиона евро.