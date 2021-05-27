Вашингтон, 27 мая 2021, 19:34 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд провели 27 мая телефонный разговор, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Американский дипломат и глава МИД обсудили необходимость прекращения огня между Израилем, ХАМАС и сектором Газа. Они также обсудили способы решения палестино-израильского конфликта.
Блинкен также указал на необходимость международной поддержки в вопросе восстановления Сектора Газа.
ИА REGNUM напоминает, США третий раз блокировали принятие Совбезом ООН заявления о немедленном прекращении огня между Израилем и ХАМАС ради реализации собственных дипломатических усилий. Такое решение объясняется тем, что США считают лучшей тактикой «тихую дипломатию», заявила 17 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.