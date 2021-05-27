Мадрид, , 18:43 — REGNUM Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который на данный момент возглавляет столичный «Пари Сен-Жермен», попал в список кандидатов, способных заменить Зинедина Зидана на посту главного тренера мадридского «Реала». Об этом 27 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Ранее британская газета The Guardian сообщала, что руководство лондонского «Тоттенхэма» хочет вернуть Маурисио Почеттино на пост главного тренера. После отставки Жозе Моуриньо «Тоттенхэм» возглавляет экс-игрок «шпор» Райан Мейсон.

По итогам сезона 2020/21 мадридский «Реал», набрав 84 очка после 38-ми игр, занял вторую позицию в турнирной таблице испанской Примеры. Лига Чемпионов для «сливочных» закончилась на стадии ½ финала. «Реал» в двухматчевом противостоянии потерпел поражение лондонского «Челси» со счетом 1:3 (1:1, 2:0).