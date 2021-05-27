Киев, , 18:43 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сегодня, 27 мая, встретился с временной поверенной в делах США в Киеве Кристиной Квин и представителями «международных организаций».

Об этом министр сообщил через социальные сети.

Ляшко отметил, что одной из главных тем стала ситуация с вакцинами, в частности, обсуждение возможностипроизводства вакцин на Украине.

«Посольство США сообщило о возможности сотрудничества по поставкам и собственному производству вакцин», — подчеркнул чиновник, но при этом не сообщил никаких подробностей. Также, по его словам, участники встречи обсудили совместное сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и вопросы вакцинации населения от коронавируса.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе подготовки Украины к началу вакцинации временная поверенная в делах США вызвала в посольство на тот момент министра здравоохранения Максима Степанова и проинформировала его, что Киеву запрещено вести переговоры о закупке российской вакцины. В мае Степанова отправили в отставку за провал вакцинации, назначив на должность главы минздрава Виктора Ляшко.