Вашингтон, , 18:42 — REGNUM Аэрокосмическое агентство NASA совместно с компанией SpaceX отправят на Международную космическую станцию (МКС) светящихся кальмаров и беспозвоночных тихоходок, сообщает 27 мая издание Daily Star.

По утверждению издания, запуск этих организмов на околоземную орбиту планируется произвести после 3 июля в рамках 22-й миссии компании SpaceX.

Целью этого эксперимента является исследование реакции микробов на условия микрогравитации.

«Результаты могут помочь пониманию стресс-факторов, оказывающих влияние на людей в космосе, и способствовать разработке контрмер», — заявил один из авторов эксперимента Томас Бутби.

Ученые выбрали тихоходок, так как эти организмы считаются самыми выносливыми на планете Земля.

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