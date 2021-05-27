Ереван, , 18:41 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в Армении в связи с похищением людей на границе с Азербайджаном, сообщили 27 мая в пресс-службе армянской генпрокуратуры.

Дело возбуждено также по факту «незаконного пересечения азербайджанскими вооружёнными силами государственной границы Армении на административной территории общины Варденис Гегаркуникской области».

По данным надзорного ведомства Армении, при этом незаконном пересечении азербайджанцами границы Армении были похищены «с применением оружия и насилия, опасного для жизни или здоровья», шесть армянских военнослужащих.

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