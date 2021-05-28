Кострома, 28 мая, 2021, 07:26 — ИА Регнум. В Костроме подрядчик не успевает завершить строительство школы на 1000 учеников на улице Профсоюзной в срок. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».

Kostromagorod.ru Школа на улице Профсоюзной в Костроме

Работы на объекте выполняет компания ООО «СМУ Строй-Прогресс» из Ульяновска. По условиям контракта школа должна быть сдана к 1 июня 2021 года, однако в здании ещё идут строительно-монтажные работы.

Тем временем в образовательном учреждении уже начался процесс формирования классов. Приём заявлений от родителей администрация школы начнёт с 1 июня.

Как писало ИА REGNUM, ранее в отношении ульяновского подрядчика было возбуждено два уголовных дела о мошенничестве при строительстве школы на 1000 мест на улице Суслова и детского сада на 280 мест на улице Профсоюзной. Возведение обоих зданий происходило в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография». По версии следствия, подрядчик не выполнил некоторые работы, часть услуг в рамках муниципальных контрактов были оплачены по завышенной стоимости.