Монако, , 18:38 — REGNUM Французский клуб «Монако», в котором выступает экс-полузащитник ЦСКА и лидер сборной России Александр Головин, может встретиться с московским «Спартаком» в рамках третьего раунда плей-офф Лиги Чемпионов. Также потенциальными соперниками «красно-белых» являются «Бенфика», «Селтик» и «Генк».

Победа «Вильярреала» в финале Лиги Европы над «Манчестер Юнайтед» означает, что «Монако» начнет свой путь в Лиге Чемпионов с третьего раунда плей-офф.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги «Спартак», набрав 57 очков, занял вторую позицию в турнирной таблице чемпионата.

26 мая португальский специалист Руй Витория был назначен на пост нового главного тренера московского «Спартака». Последние два сезона «красно-белых» возглавлял Доменико Тедеско.