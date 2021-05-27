Вашингтон, , 19:36 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен в период с 1 по 2 июня текущего года посетит с визитом Коста-Рику, где он встретится с правительством Центральной Америки, Мексики и Доминиканской Республики. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба американского госдепартамента.

Уточняется, что в Коста-Рике Блинкен встретится с президентом страны Карлосом Альварадо Кесада и главой МИД Родольфо Солано, чтобы обсудить укрепление отношений между США и Коста-Рикой.

Кроме того, Блинкен проведет встречу с представителями Мексики, чтобы проанализировать причины миграции. Также будет обсуждаться вопрос укрепления демократии в регионе.

Напомним, в 2020 году, когда главой Белого дома являлся Дональд Трамп, «Партия народного авангарда» Коста-Рики осудила США за интервенцию в Латинскую Америку и назвала госсекретаря США Майка Помпео «посланником смерти».

Партия осудила политику интервенции США в отношении Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, а также призвала к международной солидарности.