Мадрид, , 18:31 — REGNUM Руководство готовит финальное предложение по трансферу 28-летнего центрального защитника мадридского «Реала» и национальной сборной Франции Рафаэлю Варану. «Манкунианцы» намерены предложить 45 миллионов чистыми и еще 25 миллионов евро в качестве бонусов. Об этом 27 мая сообщило издание Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне испанской Примеры Рафаэль Варан принял участие в 32-х матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами. В рамках Лиги Чемпионов футболист сыграл в девяти играх.

Варан перешел в «Реал» 1 июля 2011 года из «Ланса» за 10 миллионов евро. Текущее соглашение Рафаэля Варана с «Реалом» рассчитано до конца следующего сезона. На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает футболиста в 70 миллионов евро.