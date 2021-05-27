Саратов, , 18:29 — REGNUM На одном из участков газопровода ООО «Газпром трансгаз Саратов», проходящем через Новоузенский район Саратовской области, произошел пожар, сообщает 27 мая областное управление МЧС.

По данным ведомства, пострадал один человек, который доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

«В настоящее время происходит факельное горение, выгорание газа. Задвижка перекрыта. Угрозы населенным пунктам нет, объект находится в поле», — сообщает управление МЧС.

Происшествие произошло в 17:20 мск.

На месте возгорания остаются два пожарных расчета, контролирующие ситуацию.

Причины пожара выясняются.

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