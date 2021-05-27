Челябинск, 27 мая 2021, 18:24 — REGNUM В Тракторозаводском районе Челябинска идёт создание парка Дружбы. Об этом сообщили журналистам в мэрии.
Площадь объекта составляет шесть гектаров. Работы рассчитаны на три этапа, в 2021 году проходит уже второй. Средства на создание парка были выделены из федерального бюджета.
Основные работы завершатся к сентябрю. В парке появятся большая современная прогулочная аллея, обустроенные зоны отдыха, три спортивные площадки, а также детские игровые зоны. А в рамках третьего этапа в парке высадят большое количество крупномерных деревьев.