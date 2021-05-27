Челябинск, , 18:24 — REGNUM В Тракторозаводском районе Челябинска идёт создание парка Дружбы. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Площадь объекта составляет шесть гектаров. Работы рассчитаны на три этапа, в 2021 году проходит уже второй. Средства на создание парка были выделены из федерального бюджета.

Основные работы завершатся к сентябрю. В парке появятся большая современная прогулочная аллея, обустроенные зоны отдыха, три спортивные площадки, а также детские игровые зоны. А в рамках третьего этапа в парке высадят большое количество крупномерных деревьев.