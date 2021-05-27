Арсен Шаяхметов, 27 мая 2021, 19:36 — REGNUM В условиях возрастающего контроля центра за эффективностью регионального управления главы регионов всё чаще прибегают к нестандартным практикам в самых различных сферах, которые могут как требовать дополнительного финансирования, так и порой не несут существенной нагрузки на бюджет. Одновременно крупные аналитические структуры — такие, как Агентство стратегических инициатив (АСИ), Центр стратегических разработок (ЦСР) и ряд других — регулярно отбирают лучшие инициативы регионов с целью трансляции их опыта на федеральном уровне или распространения на некоторые другие субъекты.
Пропагандистская пустышка или реальный механизм
Как полагает руководитель мониторингово-экспертного центра «Группа 32», главный редактор InFocus.press Роман Коломойцев, «разработка и использование таких практик — серьезный показатель, имеющий влияние на оценку работы губернатора, власти в целом и возможность получения дополнительного финансирования для региона».
В то же время эксперты не склонны считать, что эффективные региональные практики способны спасти карьеру неудачливого губернатора или существенно повысить его узнаваемость за пределами региона. Ключевой вопрос здесь — насколько такие управленческие практики принесут реальную пользу.
Экономический обозреватель Константин Барановский отмечает:
Схожей позиции придерживается ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков.
Региональные практики — путь к инвестициям?
Субъекты ПФО достаточно активно стараются внедрять оригинальные практики управления. Так, в Мордовии будет создана сеть логистических центров, задачей которых будет обеспечение школ, детских садов и больниц продукцией местных производителей. Региональная власть уверена, что это позволит сделать питание более качественным.
Значительный информационный резонанс вызвала инициатива чувашских властей по предупреждению онкологических заболеваний. В этом регионе стартовала акция по ранней диагностике меланомы «Сфотографируй свою родинку». Участникам предлагается приложить фотографии «подозрительных» родинок в наиболее лучшем качестве и отправить на электронный адрес местного минздрава. Все снимки будут внимательно изучены врачами-онкологами, и при подозрении на развитие онкологического процесса на адрес электронной почты, с которого прислано сообщение, будет направлено приглашение на прием к специалисту.
Сразу несколько ярких управленческих практик предлагает администрация Нижегородской области. Среди них — серия «публичных диалогов» в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода. В рамках проекта эксперты и жители региона будут обсуждать темы, связанные с развитием местных индустрий, культурой и туризмом, благоустройством и городской средой. Планируется, что встречи будут проходить в открытом режиме, а в соцсетях предполагаются прямые трансляции.
В Башкирии принято решение о том, что родители получат компенсацию до 80% стоимости путёвок в детские лагеря отдыха. Кешбэк можно будет получить сразу по двум программам — федеральной и региональной. Согласно региональной программе, родителям могут вернуть 70% стоимости, согласно федеральной — 50%, тогда ещё 30% возместит бюджет Башкирии. Программа вписывается в заявленную президентом России Владимиром Путиным стратегию поддержки семей с детьми.
Константин Барановский среди успешных практик регионов ПФО отмечает «открытость и понятность властей Татарстана, чего удалось добиться настоящей цифровизацией, когда не только бравурные отчеты доступны в электронном виде, но и иные массивы данных, включая платежи по ЖКХ».
Роман Коломойцев, анализируя успешные практики субъектов Поволжья, констатирует, что среди лидеров региональных практик в 2020 году из ПФО выделяются Татария, Башкирия, Нижегородская, Саратовская и Ульяновская области, а также Пермский край.
«Губернатор-аутсайдер — единственный губернатор в ПФО, проваливший поручение президента по созданию технопарков и индустриальных парков, — это руководитель Марий Эл», — отметил эксперт.
Успешные региональные практики характерны для тех регионов, которые известны своим устойчивым социально-экономическим положением и выстроенной системой управления. Но и в этих субъектах региональная власть рассчитывает, что её инициатива будет замечена федеральным центром и даст определённые преференции, которые могут быть выражены в том числе в дополнительном финансировании. Иначе никто не сможет гарантировать, что благая идея не превратится в «пиар-пустышку».