Йошкар-Ола, , 18:20 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе среди пациентов с коронавирусом летальных случаев не регистрировалось.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 241 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 мая выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 17 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 461 случая. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 119 человек.

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