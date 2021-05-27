Йошкар-Ола, , 18:18 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 27 мая выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 17 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 461 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровел с начала пандемии 13 101 житель Марий Эл, за последние сутки выписаны девять человек. 241 житель республики скончался от последствий заражения коронавирусом. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось, за минувшие сутки скончались два человека.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 119 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 154 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 313 человек, из них у 309 — пневмония, 15 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 28 пациентов, при этом госпитализированы 27 жителей Марий Эл.