Токио, , 18:17 — REGNUM Компания Nintendo может представить улучшенную версию консоли Nintendo Switch до начала онлайн-выставки E3 2021. Об этом 27 мая сообщает издание Eurogamer, ссылаясь на свои источники.

Таким образом, на E3 2021 многие разработчики игр смогут сделать анонсы игр, поддерживаемых на новой версии Nintendo Switch. Ожидается, что приставка поступит в продажу осенью 2021 года.

Напомним, Nintendo Switch — это гибридная игровая консоль от компании Nintendo. Её уникальная конструкция позволяет запускать игры как в портативном режиме, так и в стационарном — при подключении к телевизору.

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