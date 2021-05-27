Киев, , 18:23 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня, 27 мая, провел встречу с епископом Константинопольской православной церкви, митрополитом Халкидонским Эммануилом.

Как сообщает пресс-служба офиса президента, стороны обсудили предстоящий визит Вселенского патриарха Варфоломея и формат его участия в праздновании 30-летия независимости Украины в августе этого года, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, Ермак подчеркнул, что вся страна «с нетерпением ждет данного визита», а украинское государство сделает все, чтобы визит Варфоломея прошел на самом высоком уровне.

В свою очередь, митрополит Эммануил выразил уверенность, что ожидаемый визит Вселенского патриарха на Украину в августе будет подготовлен и пройдет наилучшим образом, при этом он отметил «открытость и поддержку» со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

После этого Ермак заявил, что сегодня на Украине все конфессии чувствуют себя свободно и независимо, поскольку Владимир Зеленский является тем президентом, «который не использует церковь в политических целях».

ИА REGNUM напоминает, что именно Константинополь при президентстве Петра Порошенко сыграл ключевую роль в появлении неканонической организации «Православная церковь Украины», которая была призвана вытеснить из страны каноническую православную церковь.