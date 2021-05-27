Сеул, , 18:18 — REGNUM Южнокорейская поп-группа BTS в коллаборации с компанией McDonald`s выпустила капсульную коллекцию одежды. Об этом 27 мая сообщает издание «Канобу».

По данным издания, в линейку вошли футболки, халаты, худи, а также аксессуары — сумки, носки и шлёпанцы и многое другое. На всех товарах присутствует изображения любимых блюд участников группы из сети ресторанов McDonald`s.

Добавим, что в ресторанах McDonald`s также появилось «Звездное меню BTS». В него вошли 10 наггетсов, средний картофель фри, кола и два фирменных соуса.

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